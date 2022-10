Erdgasaustritt: Baustelle in Lustenau wieder frei gegeben

Nach dem Erdgasaustritt bei einer Tiefenbohrung in Lustenau am Montagnachmittag sind am Dienstag die Arbeiten an der Baustelle wieder aufgenommen worden. Der geotechnische Sachverständige habe die Baustelle nach einer Prüfung wieder freigegeben, informierte die Gemeinde in einer Aussendung. Das Anbohren einer Gasblase hatte zu Explosionsgefahr und der Evakuierung von drei Wohnhäusern geführt.

SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Angebohrte Gasblase sorgte für Blaulicht-Großeinsatz (Symbolbild)