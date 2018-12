Erdrutsch ging auf Vorarlberger Hotel ab: 22 Gäste evakuiert

Ein Erdrutsch ist am Montag auf ein Hotel in Hirschegg im Kleinwalsertal abgegangen und hat eine Terrasse sowie zwei Zimmer verwüstet. Eines der Gästezimmer wurde komplett mit Schlammmaterial gefüllt, teilte die Polizei mit. Der betroffene Gebäudeabschnitt wurde von den Sicherheitskräften evakuiert, 22 Gäste wurden in einen anderen Trakt des Doppelhauses gebracht. Verletzt wurde niemand.

SN/APA/Webpic/hex Auch die Feuerwehr war im Einsatz