Der einzige österreichische Astronaut Franz Viehböck kennt das Gefühl von Isolation und Enge. Er sagt, worauf man unbedingt achten sollte. Und wie sich die Welt nach Corona verändern wird.

Eigentlich könne man eine Weltraummission mit der durch die Coronakrise verursachten Quarantäne nicht vergleichen, sagt Franz Viehböck. Denn der Platz in der Rakete beziehungsweise später in der Raumstation sei um einiges kleiner als in einer Wohnung. "Und man kann sich ...