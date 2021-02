Erfolgloser Fluchtversuch von Häftlingen aus Karlau Graz

Ein Ausbruchsversuch von drei Häftlingen aus der Grazer Justizanstalt Karlau ist Sonntagfrüh gescheitert. Alle drei sind wieder in Gewahrsam, wie der stellvertretende Leiter, Gerhard Derler, der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung"-Online bestätigte. Keiner der Männer habe es über die Mauer geschafft, sagte Derler. Ermittlungen von Polizei und Justiz seien am Laufen. Bereits in der Nacht auf den 10. Oktober 2020 hatten drei Häftlinge erfolglos zu fliehen versucht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Männer noch im Anstaltsareal geschnappt