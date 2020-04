Erfolgreiche Bankomatsprengung in der Steiermark

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag in der Früh einen Bankomat im weststeirischen Bärnbach (Bezirk Voitsberg) gesprengt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die maskierten Täter flüchteten mit Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminellen waren kurz vor 3.45 Uhr zum Außenbereich eines Einkaufszentrums gekommen. Dann sprengten sie den dort befindlichen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale - auf welche Art genau, müsse erst ermittelt werden, hieß es seitens der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung u. a. von Beamten der Einsatzeinheit sowie Diensthunden brachte kein Ergebnis. Nun müssen Überwachungskameras ausgewertet werden. Quelle: APA