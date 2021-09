Erfolgreiche Initiative: Langzeitarbeitslose helfen, wo andere nicht wollen

Langzeitarbeitslose Menschen sind aus vielerlei Gründen oft nur schwer vermittelbar. Zwei Beispiele, wie es dennoch funktionieren kann.

Als langzeitarbeitslos gelten all jene in Österreich, die länger als 365 Tage (also ein Jahr) beim AMS arbeitslos vorgemerkt sind. Im August 2021 waren das knapp über 75.000 Frauen und Männer. Die Zahl ist gegenüber August 2020 (65.547) sowie August 2019 (47.617) deutlich gestiegen.

Immer wichtiger werden deshalb soziale Initiativen, die es langzeitarbeitslosen Menschen ermöglichen, über ein Job-Projekt zurück in einen regelmäßigen Arbeitsalltag zu finden. Zum Beispiel in der Friedhofspflege. Im Burgenland gibt es bereits seit 2010 das ...