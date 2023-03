Erhaltung von lebendigen Ortskernen: "Es ist ein täglicher Kampf"

Warum in manchen Städten die Ortskerne aussterben und in anderen wiederum florieren. Die SN haben sich bei Bürgermeistern und Stadtentwicklern umgehört.

In vielen Orten ist der Leerstand der Geschäfte groß.

Wäre das Zentrum von Wiener Neustadt ein Mensch, bräuchte es schnellstens intensivmedizinische Behandlung. Denn ihr Gesundheitszustand ist, um bei dem Vergleich zu bleiben, besorgniserregend: 30 Prozent aller Geschäfte stehen leer (2017 waren es 14 Prozent), Wohnen wurde aufgrund zu hoher Mieten unattraktiv, die Einkaufszentren am Stadtrand saugten die Kundenfrequenz ab. Obwohl die Verwaltung viel Geld in die Hand nahm, um die Fußgängerzone und den Marktplatz neu zu gestalten - der Effekt hielt sich in Grenzen. Deshalb hat die Stadt nun ...