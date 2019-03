"Erhebliche" Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Die Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg ist am Sonntag mit Stufe "3", also erheblich, eingestuft worden. Damit hat sich die Gefahrenlage etwas entspannt. Oberhalb von 2.200 Meter müssten Triebschneeansammlungen "vorsichtig beurteilt werden", warnten die Lawinenkommissionen. Vor allem im Laufe des Tages steigt mit der Erwärmung die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Lawinenwarnungen sollte man nicht ignorieren