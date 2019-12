Erhebliche Lawinengefahr in Vorarlberg

Nach bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in den Bergen galt in Vorarlberg am Dienstag erstmals in dieser Saison erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Lawinen konnten bereits durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden, Unerfahrene sollten die gesicherten Pisten nicht verlassen, empfahl Bernhard Anwander von der Vorarlberger Landeswarnzentrale.

SN/APA (Archiv)/JAKOB GRUBER Erstmals erhebliche Lawinengefahr in dieser Saison in Vorarlberg