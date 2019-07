Erhebliche Staus nach Lkw-Brand auf A4

Ein Lkw-Brand auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha hat am Mittwoch kilometerlange Staus in beide Fahrtrichtungen verursacht. Der Sattelschlepper hatte zwei Baumaschinen geladen, die Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

SN/APA/ROTES KREUZ NIEDERÖSTERREICH Auf der A4 geriet ein Lkw in Vollbrand