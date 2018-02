Erik Schinegger - "Ein Tabu bleibt ein Tabu"

Im Buch "Der Mann, der Weltmeisterin wurde" erinnert sich Erik Schinegger an seine "zwei Leben". Der 69-Jährige übt Kritik am ÖSV und befürwortet das Aufzeigen alter Missbrauchsfälle.

Erika Schinegger hat 1966 bei der Ski-WM in Portillo für Österreich die Goldmedaille in der Abfahrt geholt. Ein Jahr später sollte die Skirennläuferin das Unglaubliche erfahren: Die Weltmeisterin ist von Geburt an ein Mann. Die höchst ungewöhnliche Story fand bereits 2005 in einen Dokumentarfilm Eingang. Im März kommt der von Reinhold Bilgeri gedrehte Spielfilm "Erik & Erika" in die Kinos und bereits jetzt liegen die Memoiren von Erik Schinegger in Buchform vor: "Der Mann, der Weltmeisterin wurde - Meine zwei Leben."