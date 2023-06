Ein Leben ohne Döschen ist möglich, aber sinnlos. Tupperware, jene Firma, die seit Jahrzehnten die praktische Erfindung des Amerikaners Earl Silas Tupper vermarktet, ist in arge Schieflage geraten. Wir haben uns deshalb hier ein wenig wehmütig zu einer (letzten?) Tupperparty versammelt. Pfffffft.

So richtig wusste niemand im Haus, was eine Tupperparty ist. Zu kaufen soll es etwas geben. Soso. Es war die Zeit, in der die Beatles gerade groß geworden waren. Es gab so viel Neues. Auch Tupperware - jetzt sogar bei uns. Mit der Altklugheit eines Schülers, der gerade in seinem ersten Jahr Englisch lernte, besserte ich meine Eltern aus: "Das heißt Tapperwea und nicht T-u-p-p-e-r-w-a-r-e."

Viel Erfolg hatte ich damit nicht.

Die Premierenparty, das erste Tupperware-Hochamt ...