Ermittler sehen Impfbetrugs-Tourismus in Grenzgebieten

An den Außengrenzen Bayerns registriert die Polizei immer wieder Impfbetrugs-Tourismus. Vor allem an der Grenze zu Österreich versuchten Menschen mit Wohnsitz im Nachbarland, mit gefälschten Impfnachweisen in Bayern digitale Zertifikate zu bekommen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Warum gerade deutsche Apotheken als Ziel für Impfbetrüger aus Österreich so attraktiv sind, konnte das LKA nicht beantworten.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Das Geschäft mit gefälschten Impfpässen boomt