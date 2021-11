Ermittlungen an Brand-Ausbruchsstelle im Rax-Gebiet

Ermittler werden am Mittwoch erstmals die Ausbruchsstelle für den Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) untersuchen. Die Exekutive vermutet eine "fremde Zündquelle" als Ursache. Bei der Brandbekämpfung werden lokale große Glutnester gezielt abgelöscht, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber zur APA. Geplant waren dem Einsatzleiter zufolge auch "punktuelle Wasserabwürfe" aus der Luft. Fünf Hubschrauber standen im Einsatz.

SN/APA/EINSATZDOKU/LECHNER Spezialisten der Polizei am Entstehungsort im Einsatz