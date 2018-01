Ermittlungen gegen Ex-SPÖ-Politiker - Opferzahl gestiegen

In den Ermittlungen gegen ein mittlerweile ausgeschlossenes SPÖ-Mitglied haben sich weitere Missbrauchsopfer gemeldet - die Zahl ist damit von drei auf fünf gestiegen. "Der Tatzeitraum reicht bis in die 1990er-Jahre zurück", bestätigte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch einen "Krone"-Onlinebericht. Der in U-Haft befindliche Mann bestreitet weiterhin alle Vorwürfe.

SN/APA/Webpic/hex Verdächtiger bestreitet weiter alle Vorwürfe