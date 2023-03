Ermittlungen gegen Lead-Horizon-Eigentümer seit Ende 2022

Gegen den Eigentümer von Lead Horizon, dem in der Corona-Pandemie bekannt gewordenen Anbieter von "Alles Gurgelt"-Test-Kits, wird bereits seit Dezember 2022 von der Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Es steht der Verdacht auf Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung im Raum. Ob bei der Untreue ein Schaden jenseits der Wertgrenze von 300.000 Euro in Betracht kommt, ist offen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Lead Horizon-Mehrheitseigentümer im Fokus der Staatsanwaltschaft