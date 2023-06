Ermittlungen gegen Segelflieger nach Absturz

Cockpithaube des Segelflugzeugs sprang auf und führte zu Absturz des Schleppflugzeugs.

Nach dem tödlichen Flugunfall nahe dem Flugplatz Nikolsdorf in Osttirol am Sonntag wird nun gegen die beiden unverletzt gebliebenen Insassen des Segelflugzeugs ermittelt. Das gab die Polizei am Montag bekannt: "Ersten Ermittlungen zufolge soll das Segelflugzeug kurz nach dem Start in sehr niedriger Höhe ins Pendeln geraten sein." Gleichzeitig habe sich die Haube geöffnet, wodurch das Segelflugzeug in die Höhe geschnellt, das Schleppflugzeug dadurch nach vorne gekippt und abgestürzt sei und auf einer Wiese in den Erdboden eingeschlagen habe, so ...