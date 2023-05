Ermittlungen in Wiener Taxi- und Uber-Szene nach Überfällen

Die Polizei ermittelt zu einer Überfallserie in der Wiener Taxi- bzw. Uber-Szene, bei der Lenker Fahrgäste ausgeraubt haben sollen. Einen Bericht des "Kurier" (Online und Freitagsausgabe) bestätigten die Wiener Polizei und die Taxi-Innung der Wiener Wirtschaftskammer am Freitag. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in der Causa bereits seit Oktober 2022, bisher sind 22 Fälle bekannt. Eine Warnung gelangte bisher nicht an die Öffentlichkeit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Ermittlungen in Wiener Taxi- und Uber-Szene wegen Raubserie