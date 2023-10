Ermittlungen gegen 20-Jährige nach tödlicher Hundeattacke

Im Fall um den Tod einer 52-Jährigen infolge einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in der Stadt Bruck an der Leitha ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg gegen die 20-jährige Tochter des Tierhalters. Sie habe "die tatsächliche Aufsicht" über den Rottweiler gehabt, bestätigte Behördensprecher Josef Mechtler am Donnerstag Medienberichte. Im Raum steht der Verdacht der grob fahrlässigen Tötung sowie der fahrlässigen Körperverletzung.

Obduktionsergebnis steht noch aus