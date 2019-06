Ermittlungen nach Herzinfarkt vor Wiener Spital eingestellt

Nach dem Tod eines 63-jährigen Mannes, der am 2. November 2018 in der Nähe des Spitals Göttlicher Heiland in Wien-Hernals mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen war, ohne dass der Portier ihm unmittelbar geholfen hätte, hat die Staatsanwaltschaft Wien ihre Ermittlungen eingestellt. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Freitag entsprechende Medienberichte.

Gegen den Portier war wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt worden. Eine Passantin hatte den Mann auf den medizinischen Notfall aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Dieser verwies sie an den Notruf 144. Der Patient wurde schließlich doch von Medizinern des Spitals versorgt - allerdings erst einige Minuten später. Die ärztliche Hilfe kam zu spät. "Es konnte nicht festgestellt werden, dass die eingetretene Verzögerung kausal für den Todeseintritt war", erläuterte Bussek auf APA-Anfrage zur Verfahrenseinstellung. Auf Wunsch des beigezogenen Gerichtsmediziners, der zunächst zu diesem Ergebnis gekommen war, war von der Staatsanwaltschaft auch noch ein intensivmedizinisches Gutachten eingeholt worden. Dieses habe ebenfalls ergeben, dass das Verhalten des Portiers nur eine "minimale Verzögerung" bewirkt hatte, die nicht ausschlaggebend für den Todeseintritt war, sagte Bussek sinngemäß. Quelle: APA