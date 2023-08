Ermittlungen nach Leichenfund am Wienerberg erst am Beginn

Der Fund einer Leiche, die am Samstag am Wienerberg in Wien-Favoriten gefunden wurde, wirft bisher vor allem Fragen auf. Klar schien am Montag für die Ermittler nur, dass die tote Person schon seit einiger Zeit dort gelegen sein muss. Eine nähere Einschätzung war laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger nicht möglich, die Leiche wies deutliche Spuren von Tierfraß auf. Nähere Aufschlüsse erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion, die in dieser Woche stattfinden soll.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Die Wiener Polizei ermittelt zu einer Leiche am Wienerberg