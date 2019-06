Ermittlungen nach Messerattacke im Bezirk Gänserndorf

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) soll ein 19-Jähriger am Samstag mehrere Bekannte mit einem Messer attackiert haben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Montag einen Online-Bericht von "Heute". Der Gratis-Tageszeitung zufolge wurde der Beschuldigte mittlerweile aus der Haft entlassen.

SN/APA/LUKAS HUTER Ermittlungen wegen verschiedener Delikte, nicht aber Mordversuch