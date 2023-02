Ermittlungen nach tödlichem CO-Unfall in Lech abgeschlossen

Die polizeilichen Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall in einem Pellets-Lager eines Hotels in Lech am Freitag sind nun abgeschlossen. Wie es am Sonntag seitens der Polizeiinspektion Lech gegenüber der APA hieß, ging man weiterhin nicht von einem technischen Defekt der Heizung aus. Das Kohlenmonoxid, das aller Wahrscheinlichkeit nach zum Tod der beiden Männer im Alter von 23 und 52 Jahren geführt hatte, dürfte beim Umschichten bzw. im Zuge der Lagerung entstanden sein.

BILD: SN/APA/AFP/LOIC VENANCE Bei der Lagerung der Pellets dürfte Kohlenmonoxid entstanden sein