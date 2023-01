Ermittlungen nach tödlicher Bluttat im Bezirk Baden im Gange

Nach einer Bluttat am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) waren am Samstag die Ermittlungen im Gange. Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Messer attackiert und dann Suizid begangen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gefahren. Die Frau befinde sich weiter in einem kritischem, aber stabilen Zustand, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag auf APA-Anfrage. Das Motiv war Gegenstand von Erhebungen.

SN/APA/MONATSREVUE THOMAS LENGER/MO Ermittlungen sind nach der Bluttat in Niederösterreich im Gange