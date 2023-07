Ermittlungen nach Vorfällen bei Klagenfurter Pride-Parade

Am Rande der Pride-Parade am Samstagnachmittag in Klagenfurt haben drei unbekannte Vermummte ein etwa zehn bis 15 Meter langes Transparent mit der Aufschrift "#KEINE-PRIDEPARADE" enthüllt - vom Dach der City Arkaden aus, als die rund 1.000 Teilnehmenden vorbeizogen. Laut Polizei zündeten die Vermummten dabei Bengalen und warfen Flugblätter mit der Überschrift "#KEINE-PRIDEPARADE" in die Menge der Regenbogenparade.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Eindruck von der Regenbogenparade in Wien Mitte Juni