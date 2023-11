Ermittlungen bei Polizei Kärnten: Justiz weist Vorwurf der Verwechslung zurück

Geldwäscheermittlungen auf Ersuchen Italiens führen zur Spitze der Kärntner Polizei. Dem Vorwurf des Anwaltes der Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Gernot Murko, seine Mandantin sei nur Opfer einer Verwechslung geworden, trat die Justiz entgegen. Das Innenministerium sieht derzeit keinen Anlass für vorläufige disziplinäre Maßnahmen. Sobald es neue Informationen gebe, werde der Fall geprüft.

Michaela Kohlweiß ist seit 2012 Landespolizeidirektorin in Kärnten.

Ein Rechtshilfersuchen aus Italien führte in Kärnten zu Ermittlungen bis an die Spitze der Polizei (Symbolbild).

Zu den am Dienstag bekannt gewordenen Geldwäscheermittlungen in Kärnten, die letztlich am 10. Oktober auch zu einer Hausdurchsuchung bei Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß (50) führten, nahmen nun die mit dem Fall befassten Staatsanwaltschaften Stellung. Unbestritten blieb dabei, dass die oberste Exekutivbeamtin ...