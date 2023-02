Ermittlungen wegen Mordversuchs nach Messerattacke in Tirol

Nachdem ein 23-Jähriger einen 19-Jährigen Freitagabend auf einer Innsbrucker Tankstelle mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Mordes. Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesichtsbereich ins Spital eingeliefert und befinde sich außer Lebensgefahr, teilte die Exekutive am Sonntag mit. Der Tatverdächtige gab an, zuerst angegriffen worden zu sein und räumte die "Beteiligung am Geschehen" aber ein.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei ermittelt in Tirol nach einer Messerattacke