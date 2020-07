Ermittlungen zu Tötung und Suizid im Burgenland beendet

Die Ermittlungen im Fall des 59-jährigen Mannes, der am Mittwochabend in Strebersdorf (Bezirk Oberpullendorf) seine 64-jährige Frau und seine 92-jährige Mutter erwürgt und anschließend Selbstmord begangen haben soll, sind abgeschlossen. "Der Hergang der Tat steht zweifelsfrei fest", sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich am Freitagvormittag gegenüber der APA.

SN/APA/ROBERT JAEGER Laut Polizei handelt es sich um eine "Verzweiflungstat"