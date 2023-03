Ermittlungen zu Waldbrand in NÖ könnten abgebrochen werden

Nach dem Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) 2021 könnten die Ermittlungen abgebrochen werden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übermittelte einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien, bestätigte Behördensprecher Erich Habitzl am Freitag. Angaben zum Inhalt machte er nicht. Laut "Kurier" wird das wegen Brandstiftung geführte Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt aber vorerst ergebnislos zu Ende gehen.

BILD: SN/APA/EINSATZDOKU.AT Aufwendiger Löscheinsatz im Herbst 2021 im Bezirk Neunkirchen