Erneut Bombendrohung in Wien, diesmal gegen Fachhochschule

Nach den Bombendrohungen gegen sieben Schulen in Wien in der Vorwoche ist am Montag eine weitere Bombendrohung eingegangen. Einen diesbezüglichen Bericht des Online-Portals der Gratiszeitung "Heute" bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich am Dienstag der APA. Das Drohmail richtete sich diesmal gegen die FH Technikum, die daraufhin ihre Standorte in der Brigittenau am Höchstädtplatz und in der Floridsdorfer Giefinggasse am Dienstag vorübergehend sperrte.

Gefunden wurde laut Dittrich nichts. Das Mail habe wie bei den Drohungen in der Vorwoche einen islamistischen Hintergrund gehabt, Details dazu konnte er nicht sagen. Am Mittwoch wird der Betrieb an den beiden Standorten der FH Technikum nach der Entwarnung wieder normal aufgenommen, bestätigte der Sprecher der FH, Jürgen Leidinger, der APA. Die Drohungen in der Vorwoche richteten sich mit ebenfalls islamistischem Hintergrund gegen sieben Schulen in Wien. Dabei sah die Sache allerdings ausgesprochen abstrus aus, da die Urheber sich selbst kolportierterweise als "Terrorgruppe Corleone" bezeichneten, was man nicht unbedingt in jihadistischen Kreisen verorten würde. Auch in den bedrohten Lehranstalten war unter Mithilfe von sprengstoffkundigen Organen und Spürhunden nichts gefunden worden.