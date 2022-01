Auch am kommenden Wochenende werden die Gegner der Corona-Maßnahmen wieder zu Protesten ausrücken. In Wien sind für Samstag größere Kundgebungen unter anderem am Maria-Theresien-Platz und am Heldenplatz geplant, um 15 Uhr ziehen die Demonstranten dann über den Ring. Mehrere tausend Teilnehmer erwartet die Polizei am Sonntag in Innsbruck, wo auch die FPÖ-Spitze aufmarschieren wird.

Erneut Corona-Proteste am Wochenende