Erneut Festnahmen von "Staatsverweigerern" in der Steiermark

Wie schon vergangene Woche haben am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz erneut drei Hausdurchsuchungen bei "Staatsverweigerern" in der Steiermark stattgefunden. Zwei Personen wurden festgenommen, eine musste zur Einvernahme vorgeführt werden, teilte das Innenministerium mit. Die Verdächtigen gehören zum "International Common Law Court of Justice Vienna" (ICCJV).

Zwei Verdächtige wurden festgenommen