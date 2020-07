Erneut illegale chinesische Lebensmittel-Produktion in Wien

Wie erst am Montag in Wien-Brigittenau ist Donnerstagfrüh auch in Wien-Landstraße in einer Wohnung eine illegale Produktionsstätte chinesischer Speisen entdeckt worden. Die Finanzpolizei trat in den frühen Morgenstunden nach einem Hinweis von Mietern des Hauses in der Fasangasse im dritten Wiener Gemeindebezirk in Aktion und stieß in der 50-m²-Wohnung auf hygienisch besonders abstoßende Zustände.

SN/APA (BMF)/FINANZPOLIZEI Produktion offenbar für Asia-Schnellimbiss in der Nähe