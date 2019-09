Die "Teigtascherl-Affäre" um illegale Produktionsstätten von chinesischem Essen ist in Wien um eine - überaus unhygienische - Facette reicher. Die Behörden zogen eine unappetitliche Bilanz.

Der Verdacht hatte sich langsam erhärtet. Immer wieder kamen Hinweise von Hausbewohnern über Gestank im Stiegenhaus. Als die Beamten der Finanzpolizei am Mittwoch in Wien-Penzing der Sache nachgingen, hielten sie gleich aus mehreren Gründen den Atem an. Das Kellergewölbe, aus ...