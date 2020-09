Erneut illegale Teigtascherl-"Fabrik" in Wien ausgehoben

In Wien ist erneut eine illegale Produktionsstätte von Teigtascherln aufgeflogen. Die Behörden sind diesmal in einer Wohnung in Margareten fündig geworden und haben 150 Kilogramm beschlagnahmt, berichtete die "Kronen Zeitung" am Donnerstag online mit Verweis auf ein entsprechendes Facebook-Posting des Marktamts.

Finanzpolizei und Marktamt waren in der Vergangenheit in Wien immer wieder auf rechtswidrige Teigtascherl-"Fabriken" gestoßen. In Wohnungen wurde die Speise unter teils hygienisch sehr bedenklichen Umständen und in Zusammenhang mit fragwürdigen Beschäftigungsverhältnissen hergestellt. Quelle: APA