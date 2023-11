Erneut Messerattacke auf Obdachlosen in Wien

Im Sommer gab es drei ähnliche Fälle. Polizei ging von Serientäter aus. Ist er nun erneut aktiv geworden?

Die Serie der Attacken auf Obdachlose in Wien geht weiter. Am Dienstag um zwei Uhr wurde ein Mann am Straßenrand gefunden, der zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Der Mann wurde ins Spital gebracht, wo er notoperiert wurde. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Verletzten sind derzeit nicht geklärt.

Betreuungseinrichtungen für Obdachlose reagierten

Wie bereits berichtet, ereigneten sich in der Vergangenheit mehrere ähnliche Fälle. Im Sommer war es in Wien zu drei brutalen Angriffen auf Obdachlose gekommen, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden. In der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt erlitt eine 51 Jahre alte Frau am 22. Juli durch Stiche und Schnitte schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile wieder verlassen konnte. Zuletzt wurde in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke in Wien-Josefstadt beim Hernalser Gürtel 22 verübt, wobei der 55-jährige Mann wie das erste Opfer seinen Verletzungen erlag. Betreuungseinrichtungen für Obdachlose reagierten auf die drei Bluttaten mit erhöhten Schlafplatzangeboten und öffneten Tagquartiere auch in der Nacht.

Aufgrund gewisser Übereinstimmungen geht das Landeskriminalamt Wien davon aus, dass es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt.