Erneut schwere Unwetter in Teilen Österreichs

In Teilen Österreichs hat es am Mittwochabend erneut schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen war abermals der Flachgau im Bundesland Salzburg. Die Feuerwehr beseitigte zahlreiche umgestürzte Bäume und pumpte vielerorts überflutete Keller aus. Ursache dafür waren Sturmböen im Zuge von Gewittern und heftige Regenfälle, teilte das Landesfeuerwehrkommando Salzburg mit. Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich.

SN/APA/FMT-PICTURES/ANTON TEMMEL/FM Salzburg erneut von Gewittern heimgesucht