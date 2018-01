Erneut schwerer Bergunfall am Traunstein in Oberösterreich

Am Traunstein in Gmunden hat sich erneut ein schweres Bergunglück ereignet. Ein 50-Jähriger stürzte am Sonntag vor den Augen seines 21-jährigen Sohnes rund 80 Meter im steilen Gelände ab. Der Mann wurde schwer verletzt, berichtete die Polizei am Montag. Erst am vergangenen Mittwoch ist ein 63-Jähriger an diesem Berg in den Tod gestürzt.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels gebracht