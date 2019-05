Erneut weiße Tiger-Drillinge im "Weißen Zoo" in NÖ

Im "Weißen Zoo" in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind erneut weiße Tiger-Drillinge geboren worden. Erstmals waren es nur männliche Junge. Mama "Burani", die schon einmal Fünflinge zur Welt gebracht hatte, "sorgt sich liebevoll um ihre kleine Bande", hieß es anlässlich der Präsentation der "kerngesunden" Tiere mit den Namen "Hector", "Pascha" und "Zeus" am Dienstag.

SN/APA (WEISSER ZOO KERNHOF)/UNBEKA "Hector", "Pascha" und "Zeus" sind kerngesund