Erntemaschine und Schilf brannten im Nordburgenland

Eine Erntemaschine und Schilf sind am Mittwoch in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) in Flammen gestanden. Zwölf Feuerwehren der Region waren nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See im Einsatz. Auch Löschhubschrauber des Innenministeriums wurden angefordert. Bis zum frühen Nachmittag wurde eine Schilffläche von etwa sechs bis sieben Fußballfeldern ein Raub der Flammen. Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale zur APA.

BILD: SN/APA/BFKDO ND/UNBEKANNT Zwölf Feuerwehren waren im Einsatz