Erschlagene Frau in Villach: 28-Jähriger geständig

Nachdem am Montag ein 28-jähriger Mann die Leiche einer Frau vor der Bezirkshauptmannschaft in Villach abgelegt hatte, hat dieser gestanden, die 29-Jährige erschlagen zu haben. "Der Hintergrund und die Motivlage müssen noch ermittelt werden", sagte Markus Kitz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, eine Entscheidung über eine Untersuchungshaft könnte noch am Mittwoch folgen.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Vor der Bezirkshauptmannschaft Villach wurde die tote Frau abgelegt