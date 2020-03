Erste Corona-Infektion bei der Justizwache in Garsten

Ein Justizwachebeamter, der in der Justizanstalt Garsten bei Steyr arbeitet, wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Entsprechende SN-Informationen bestätigte das Justizministerium nun auf Anfrage. Der betreffende Bedienstete soll aber zuletzte keinen Kontakt zu Häftlingen gehabt haben, dennoch wurden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

