Erste Festnahme um Impfpass-Betrügereien in Wien

Die mutmaßlichen Impfpass-Betrügereien im Austria Center Vienna (ACV) ziehen immer weitere Kreise. Ein 21-Jähriger wurde fest- und in der Vorwoche in U-Haft genommen, bestätigte sein Verteidiger Philipp Wolm am Mittwoch der APA einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Der wegen Betrugs Vorbestrafte soll mit einer Komplizin, die sich auf freiem Fuß befindet, und noch unbekannten Mittätern seit November in großem Stil gefälschte Impfnachweise hergestellt und verkauft haben.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Erste Festnahme nach mutmaßlichen Impf-Betrügereien im Austria Center