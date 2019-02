Erste Hinweise nach Supermarktüberfall im Bezirk Baden

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Supermarktfiliale in Günselsdorf im Bezirk Baden am Samstag sind bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich bis Montagvormittag erste Hinweise auf die beiden Verdächtigen eingegangen. Diese würden nun überprüft, teilte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage mit. Die Exekutive warnte gleichzeitig vor der Gefährlichkeit des Duos.

SN/APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT Überfall in Günselsdorf