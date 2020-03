AUVA-Krankenhäuser verweisen auf Engpässe bei Schutzmasken, sterilen Handschuhen und Desinfektionsmitteln.

103 Personen sind, Stand Sonntagnachmittag, in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstagabend lag die Zahl bei 81. Mehr als 4500 wurden bisher getestet. Allein Niederösterreich meldete am Sonntagvormittag acht neue Infektionen. In Wien musste ein kleiner Privatkindergarten für zwei ...