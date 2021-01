Erste Schäden nach Erdbeben nahe dem obersteirischen Admont

Ein Erdbeben mit der Magnitude 4,5 hat am Mittwoch um 8.30 Uhr viele Bewohner im Raum Admont in der Obersteiermark erschreckt. In der Wallfahrtskirche Frauenberg gingen Fenster kaputt und Teile der Deckenmalerei bröckelten ab. Das Epizentrum lag sechs Kilometer westlich von Admont (Bezirk Liezen) und in etwa acht Kilometer Tiefe, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Erdbeben der Magnitude 4,5 nahe Admont