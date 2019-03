Erste verstärkte Kontrollen in Grazer Schutzzonen

Noch am Tag des Inkrafttretens der Schutzzonen in zwei Grazer Parks hat die Polizei mit verstärkten Kontrollen und Registrierungen begonnen. Im Volksgartenpark etwa fuhren am Mittwoch gegen 15.00 Uhr mehrere Busse voll mit Beamten vor. Eine Art "Registrierstraße" wurde eingerichtet, in der Personen erfasst und überprüft wurden. Auch an anderen Orten fanden Kontrollen statt.

SN/APA/PETER KOLB Auch für den Metahofpark gilt die Schutzzone