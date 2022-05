Erster Affenpocken-Verdachtsfall aus Wien gemeldet

Ein 35-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag mit Verdacht auf Affenpocken in eine Klinik in Favoriten eingeliefert worden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Meldung auf "orf.at". Eine genaue Diagnose soll spätestens Montagfrüh vorliegen, jedoch wies der Mann laut dem Bericht typische Symptome wie leichtes Fieber und Pusteln im Gesicht auf.

SN/rotes kreuz salzburg Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.