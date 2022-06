Erster Autobahn-Überkopfwegweiser aus Holz statt Stahl

Die Asfinag geht bei einer Verkehrszeichenbrücke in Kärnten neue Wege und spart eine Menge CO2 ein. Wenn das Pilotprojekt einer Holzkonstruktion aus heimischer Fichte und Lärche erfolgreich ist, soll das Modell ausgeweitet werden. Sensoren in dem 30 Meter langen Überkopfwegweiser geben schon bald erste Aufschlüsse, wie die Konstruktion auf Regen, Kälte und Hitze reagiert.

Eine Premiere im österreichischen Autobahnnetz gibt es in Kärnten: Bei der Kontrollstelle Haimburg nahe der Anschlussstelle Völkermarkt-Ost liegt über der Südautobahn (A2) die erste Verkehrszeichenbrücke, die aus heimischem Holz anstatt aus Stahl hergestellt wurde. Der 30 Meter lange Überkopfwegweiser, auf dem Tempolimits oder Verkehrswarnungen angezeigt werden, ist ein Pilotprojekt: Sei es erfolgreich, so werde man künftig stärker auf Holz setzen, sagte Asfinag-Projektleiter Wolfgang Wissounig am Freitag.

Durch die Verwendung von Holz anstatt Stahl spare man mit der Brücke ...