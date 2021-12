Erster bestätigter Omikron-Fall in Wien

Omikron ist nun auch in Wien angelangt - in der Bundeshauptstadt gibt es einen bestätigten Fall und acht Verdachtsfälle. Alle hielten sich laut Sonja Ficht, Sprecherin des Gesundheitsdienstes (MA 15), im südlichen Afrika auf und machten bei der Heimreise einen Zwischenstopp in Mosambik oder Simbabwe.

SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Bisher milde Verläufe